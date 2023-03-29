Два дня подряд погода в Омске бьет температурные рекорды

Фото: Иван МАКЕЕВ
Аномально теплые дни были зафиксированы в Омске 26 и 27 марта, сообщили в пресс-службе Обь-Иртышского УГМС.
В частности, 26 марта синоптики зафиксировали температуру воздуха в областном центре до +7,7 градусов. Предыдущий максимум составил только +5,5 градусов. Прошлый рекорд был побит в 2008 году.
27 марта воздух в Омске прогрелся до +8,4 градусов. Эта температура на один градус больше, чем этот же день в 2009 году.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: natalia.verkunen@phkp.ru