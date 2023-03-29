Два дня подряд погода в Омске бьет температурные рекорды

Фото: Иван МАКЕЕВ

Аномально теплые дни были зафиксированы в Омске 26 и 27 марта, сообщили в пресс-службе Обь-Иртышского УГМС.

В частности, 26 марта синоптики зафиксировали температуру воздуха в областном центре до +7,7 градусов. Предыдущий максимум составил только +5,5 градусов. Прошлый рекорд был побит в 2008 году.

27 марта воздух в Омске прогрелся до +8,4 градусов. Эта температура на один градус больше, чем этот же день в 2009 году.

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