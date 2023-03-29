Омская область заняла последнюю строчку в эко-рейтинге страны

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Общественная организация «Зеленый патруль», которая составляет собственные экорейтинги регионов страны с 2008 года, опубликовала последние данные. По итогам зимы 2022–2023 годов и даже 2022 года в целом Омская область занимает 85-е место из 85. Опередили регион только с 84-м местом Челябинская область, на 83-м расположился Забайкальский край, на 82-м – Свердловская область, на 81-м – Красноярский край.

– Независимые экологи говорят, что проблему «чистого воздуха» без газификации Красноярского края, Омской области, Кемеровской области и нескольких других регионов России не решить. Я с ними согласен, - сообщил о причинах директор природоохранных программ «Зеленого патруля» Роман Пукалов.

Самым чистым в рейтинге называют Тамбовскую область. Далее следуют Белгородская область, Республика Алтай, Курская область и Москва.

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