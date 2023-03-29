В Омской области младенец получил серьезные ожоги от батареи

Фото: Михаил ФРОЛОВ

ОМВД по Тарскому району проводит проверку по факту несчастного случая, который произошел накануне. В местную больницу поступил четырехмесячный малыш с термическими ожогами плеча и бедра.

Как установили полицейские, младенец получил ожоги от батареи, расположенной вблизи его кроватки. Других деталей произошедшего не сообщается.

Напомним, ранее в юге Омской области произошел похожий инцидент. Тогда полуторогодовалый мальчик опрокинул на себя сковороду с кипящим маслом.

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