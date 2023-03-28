600 омичей прошли ярмарку вакансий на промышленные предприятия

Фото: минтруда Омской области

На промышленные предприятия ярмарку вакансий прошли 600 омичей. Об этом сообщает региональный минтруд.

Сейчас в сотрудниках нуждается АО «Центральное конструкторского бюро автоматики». Представители предприятия вместе с сотрудниками кадрового центра набирают себе работников.

- На сегодня трудоустройство в сфере оборонной промышленности — одно из самых привлекательных для омичей. Мы видим у соискателей стабильный интерес к ярмаркам вакансий этой направленности. С февраля 2023 года их посетили около 600 человек, — отметила замдиректора центра занятости Омска Елена Бухмиллер.

На завод требуются дополнительные руки из-за увеличения объемов производства. В первую очередь здесь востребованы монтажники и регулировщики радиоэлектронной аппаратуры и приборов, а также инженеры по технической защите информации. Новым сотрудникам обещают заманчивые условия, в том числе полис допстрахования, возмещение аренды жилья или ипотеки и многое другое.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru