Жители сёл Омской области получают зарплату на 40% меньше, чем горожане

Фото: Михаил ФРОЛОВ

На 40% меньше, чем горожане получают зарплату жители сёл Омской области. Об этом сообщают аналитики РИА Новости.

Согласно данным статистиков, регион занял 67-ю строчку в рейтинге по зарплатам в малых и средних населенных пунктах. Омичи, проживающие вне областного центра в среднем получают 33 тысячи рублей.

Отметим, самые высокие зарплаты в малых и средних населенных пунктах получают жители Магаданской области, Ямало-Ненецкого, Ненецкого, Ханты-Мансийского и Чукотского автономных округов.

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