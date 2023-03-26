Омский минфин ищет советника руководителя на зарплату в 60 тысяч рублей

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
На зарплату в 60 тысяч рублей ищет советника руководителя омское министерство финансов. Объявление появилось на сайте «Госслужба».
От 56 до 61 тысячи рублей - на такую вилку может рассчитывать будущий советник министра финансов. А вот сам он должен иметь высшее образование и обладать знаниями в области процессуального, гражданского и трудового законодательства.
Также новому сотруднику необходимо быть готовым к ненормированному рабочему дню, участвовать в разработке и реализации мероприятий «дорожной карты», заниматься антикоррупционной экспертизой и рассматривать поступающие в ведомство обращения.
Желающие взять на себя такую ответственность могут подать документы до 6 апреля.
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