В дни школьных каникул Омский историко-краеведческий музей проводит акцию «В музей за 1 рубль»

В дни школьных весенних каникул с 25 марта по 2 апреля 2023 года Омский государственный историко-краеведческий музей и филиал «Музейный комплекс воинской славы омичей» проводит акцию для юных посетителей до 14 лет - стоимость входного билета составит 1 рубль в каждый зал. Для гостей музея работают экспозиции «Сибирский град Петров», «Этническая панорама Сибири», «Археология Омского Прииртышья», «Природа Омского Прииртышья», выставки «Оловянный парад» и «Ежедневно совершая подвиг».

Узнать дополнительную информацию об экспонатах можно при помощи мобильного приложения – мультимедийного гида «Артефакт».

В Музейном комплексе воинской славы омичей в дни весенних каникул будут работать экспозиции: «Навечно в памяти», «Оружие Победы», мемориальный зал «Д. М. Карбышев – Славное имя Омска», новая выставка «Железное кольцо Сталинграда».

В соответствии с правилами посещения музея дети до 14 лет посещают музей в сопровождении взрослого, с одним взрослым могут пройти не более 2 детей. Билеты для взрослых посетителей приобретаются по обычной цене.

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