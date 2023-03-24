Ветераны Омской области получат по 10 тысяч рублей на 9 мая

Выплаты придут вместе с апрельской пенсией. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

По 10 тысяч рублей на 9 мая получат пенсионеры Омской области. Об этом сообщили в омском отделении Социального фонда.

Выплаты положены инвалидам и участникам Великой Отечественной войны. Таких насчитывается порядка 100 человек.

- Если пенсионер является получателем двух пенсий от разных ведомств, например по линии Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации и «силового» ведомства, выплата будет произведена СФР, — уточнили в фонде.

К слову, никаких заявлений на получение денег писать не потребуется. Перевод будет осуществлен в беззаявительном порядке на основании имеющихся документов. Деньги будут перечислены на счета в апреле вместе с пенсией.

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