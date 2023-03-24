Антипаводок: омская Тепловая компания готова оказывать горожанам помощь в борьбе с талыми водами

Омская Тепловая компания обладает серьезным арсеналом специализированной техники и в период активного таяния снега готова оказывать омичам помощь в борьбе водой по индивидуальным заявкам.

- Предстоят теплые выходные, а снега во дворах многоэтажек и в частном секторе еще много. При значительном повышении дневных температур снежные массы начнут активно таять, и на отдельных участках могут возникнуть серьезные проблемы или угрозы повреждения имущества. Наши диспетчеры и автотранспортная служба ежегодно включаются в работу по предотвращению таких подтоплений, сейчас уже принимаем заявки от омичей и готовы выезжать по адресам в любое время суток, - отметил начальник диспетчерской службы МПТК Александр Нагель.

Дежурные бригады Тепловой компании составлены из опытных сотрудников, применяют современное, мощное насосное и перекачивающее оборудование, имеют в арсенале необходимую погрузочную и самосвальную технику.

Чтобы воспользоваться услугой «антипаводок», омичам необходимо обратиться в диспетчерскую службу предприятия по телефону: (3812) 68-39-68. Стоимость работ зависит от конкретных объемов и затраченных на борьбу ресурсов.