Шестеро омичей спаслись из загоревшегося ночью дома в Ленинском округе

Фото: ГУ МЧС по Омской области

В Ленинском округе из загоревшегося ночью дома спаслись шестеро омичей. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Все произошло 24 марта под утро. Сообщение о возгорании на улице 3-я Чередовая на пульт дежурного поступило в 5.43. Спасателям удалось ликвидировать открытое горение лишь в 6.28. На месте работали 32 человека личного состава и 7 пожарных автомобилей.

Огонь повреди 80 «квадратов» жилья. Причины происшествия выясняются.

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