Два дома пойдут под снос в Советском и Октябрьском округах Омска

Дома должны быть расселены до 31 декабря 2030 года.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Советском и Октябрьском округах Омска пойдут под снос два дома. Постановление подписал мэр Сергей Шелест.
Первый дом находится по адресу: улица Химиков, 57. Сейчас на первом этаже здания располагаются магазины, аптека и салон красоты. Верхние этажи занимают жилые квартиры.
Второй объект числится по адресу: улица 3-я Железнодорожный, 8. Это жилое двухэтажное здание.
Отметим, что расселение жильцов должно быть произведено до 31 декабря 2030 года.
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