Зампред омского правительства получил представление за разрушающееся историческое здание Пивзавода

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За разрушающееся историческое здание Пивзавода, расположенное по адресу: Волочаевская, 9, получил представление зампред омского правительства. Об этом сообщает областная прокуратура.
- По результатам проверки прокуратура Омской области внесла заместителю Председателя Правительства Омской области представление. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры, - уточнили в ведомстве.
Проверку здания провели специалисты надзорного органа. По итогам оказалось, что «Омский патриотический союз», которому было передано здание в безвозмездное пользование, не следил за техническим состоянием строения. Это привело к его разрушению.
- Объект не отвечает архитектурному облику его исторической части, противоречит принципу гарантированного сохранения в Российской Федерации памятников истории и культуры, - уточнили в ведомстве.
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