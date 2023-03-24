Ольга Киверина стала врио начальника налоговой службы № 4 по Омской области

Врио начальника налоговой службы № 4 по Омской области стала Ольга Киверина. Об этом сообщает РИА «СуперОмск».
Она заняла пост временного руководителя 22 марта, сменив другую врио Татьяну Скипину. Последняя пробыла в должности с 14 февраля по 21 марта. А вот предыдущая начальница - Ольга Ледовская, которая возглавляла структура с 2017 года, уволилась 13 февраля.
Напомним, Межрайонная инспекция ФНС № 4 по Омской области обслуживает юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей Ленинского, Октябрьского административных округов Омска, Омского, Любинского районов.
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