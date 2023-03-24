Омичей напугали ОМОНовцы, собравшиеся у «Континента»

Фото: сто-кадр видео «Инцидент Омск»

Собравшиеся у «Континента» ОМОНовцы напугали омичей. Видео со скоплением силовиков появилось в группе «Инцидент Омск».

Некоторые пользователи в комментариях предположили, что это проходит задержание преступников. Однако некоторые сообщили, что людей по форме можно встретить в других районах города.

Можно предположить, что такие скопления силовиков связаны с антитеррористическими учениями, которые запланировала ФСБ 23 и 24 марта.

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