Омский «Авангард» обыграл «Металлург» со счетом 4:1 на выездном матче серии 1/4 финала плей-офф

Фото: телеграм-канал ХК «Авангард»

На выездном матче серии 1/4 финала плей-офф со счетом 4:1 омский «Авангард» обыграл «Металлург». Игра прошла в Магнитогорске 23 марта.

По итогам встречи «Ястребы» стали первыми полуфиналистами Кубка Гагарина. Счет в серии до четырех побед стал 4-0 в пользу «Авангарда».

В матче отличились хоккеисты омского клуба Рид Буше, Сергей Толчинский и Алекс Броадхёрст. Спортсмены вывели команду в полуфинал Кубка, «осушив» команду соперника.

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