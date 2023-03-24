Прокуратура требует отремонтировать три котельные на севере Омской области

Фото: Олег ЗОЛОТО

Три котельные на севере Омской области требует отремонтировать прокуратура Большеуковского района. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

- В трех котельных, осуществляющих отопление образовательных учреждений в сельских поселениях, длительное время не проводился ремонт, что привело, в том числе, к нарушению целостности конструкций, создало угрозу возникновения чрезвычайных и аварийных ситуаций на данных объектах теплоснабжения, - уточнили в пресс-службе организации.

Чтобы местные жители не остались без тепла в квартирах или школах в самый неподходящий момент, администрация муниципалитета теперь должна изыскать средства и провести ремонт. Ответственные лица уже получили представление, а в суд направлено исковое заявление с соответствующим требованием.

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