Прокуратура требует отремонтировать три котельные на севере Омской области

Фото: Олег ЗОЛОТО
Три котельные на севере Омской области требует отремонтировать прокуратура Большеуковского района. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.
- В трех котельных, осуществляющих отопление образовательных учреждений в сельских поселениях, длительное время не проводился ремонт, что привело, в том числе, к нарушению целостности конструкций, создало угрозу возникновения чрезвычайных и аварийных ситуаций на данных объектах теплоснабжения, - уточнили в пресс-службе организации.
Чтобы местные жители не остались без тепла в квартирах или школах в самый неподходящий момент, администрация муниципалитета теперь должна изыскать средства и провести ремонт. Ответственные лица уже получили представление, а в суд направлено исковое заявление с соответствующим требованием.
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