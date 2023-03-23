В Омске стали известны подрядчики для благоустройства общественных территорий в этом году

Фото: Иван МАКЕЕВ

По результатам торгов определились подрядчики для благоустройства шести городских территорий в Омске. В этом году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» на этих пространствах запланированы работы на разных этапах.

- В соответствии с условиями контрактов подрядчики начнут подготовительные работы на объектах уже в середине апреля. Всего на качественное преобразование из бюджетов всех уровней направлено более 173 млн рублей, – отметил первый замглавы департамента городского хозяйства мэрии Михаил Горчаков.

За эти деньги благоустроят шесть территорий. В микрорайоне «Прибрежный» обустроят линии наружного освещения, пешеходные зоны, а также ливневые канализации. Будет продолжено благоустройство вдоль улицы Моторной и Сибирского проспекта. Реализуется второй этап благоустройства сквера имени Панфилова. Пройдет комплексное благоустройство сквера имени Казанника. В ПКиО «Зеленый остров» выполнят обустройство сети велодорожек, парковой зоны, проведут капремонт центральной лестницы. В «Городском саду» продолжатся работы в рамках второго этапа благоустройства.

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