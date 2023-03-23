Губернатор Бурков: за 2022 год омский регион наладил перспективные связи со странами Азии

В последнем выступлении в Госдуме премьер-министр Правительства России Михаил Мишустин обозначил курс на тесное сотрудничество с азиатскими партнерами как одно из ключевых направлений. Товарооборот между странами ЕАЭС вырос за год на 14%. В свою очередь, губернатор омского региона Александр Бурков подчеркнул, что область еще в марте 2022 года принялась за такую работу.

- Наш регион — это ворота в Азию. Омская область занимает выгодное географическое положение — на пересечении важных железнодорожных магистралей и крупного водного пути — реки Иртыш. Развитие торгово-экономического сотрудничества с дружественными государствами и выстраивание новых логистических цепочек в современной геополитической обстановке приобретают стратегическое значение. Омская делегация с официальными визитами провела переговоры на самом высоком уровне в Таджикистане, Казахстане, Узбекистане, Армении, в ближайших планах поездка в Киргизию. Результатом стал запуск прямых рейсов из Омска в ряд крупных городов Азии, участие инвесторов из дружественных стран в реализации масштабного инвестпроекта — создании плодоовощного хаба в Омской области, - подвел итог глава региона.

Бурков подчеркнул, что для ускорения сроков налажена схема работы омской таможни. Омичи, в свою очередь, готовы отправлять в соседние государства зерно, муку, крупы, кондитерские изделия и напитки.