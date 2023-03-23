Две линии наружного освещения близ омских школ к июню построят специалисты АО «Омскэлектро»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

23 марта омская администрация подвела итоги электронных аукционов по определению подрядчика на строительство линий наружного освещения по улице 30-я Рабочая протяженностью 290 метров и по улице Белозерова около протяженностью 580 метров. Работы по прокладке и установке освещения близ омских школ на обоих объектах до конца мая выполнит АО «Омскэлектро».

В ближайшее время будут определены подрядчики на строительство линий наружного освещения вблизи школы «Видергебурт», школы № 105 по улице Володарского, гимназии № 26 на Лесном проезде и школы № 5 в поселке Больше поля, вблизи школы № 17, школы-интерната № 19, школы № 131.

На эти цели из городского бюджета выделят 136,6 миллионов рублей. В итоге будут построены 33 линии наружного освещения общей протяженностью 37 километров.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru