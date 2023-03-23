По летнему расписанию из омского аэропорта можно улететь в 23 города на карте России и вернуться обратно

Фото: Татьяна АРОНОВА
В омском аэропорту утвердили летнее расписание вылетов. График будет действовать с 26 марта до 28 октября 2023 года.
Ежедневные рейсы в Москву будут выполнять несколько авиакомпаний. Последняя оставила за собой ежедневные перелёты в Санкт-Петербург. Авиаперевозчик «Россия» предусмотрел перелеты в Санкт-Петербург.
Рейсы в Сочи будут совершать сразу несколько авиакомпаний, среди них - «Якутия», «Северный ветер», «Уральские авиалинии» и «Аэрофлот».
Омичи смогут вылететь в Минеральные Воды и другие города страны - Абакан, Барнаул, Екатеринбург, Казань, Кемерово, Красноярск, Махачкалу, Нижневартовск, Новый Уренгой, Новокузнецк, Новосибирск, Норильск, Пермь, Салехард, Самару, Сургут, Тобольск, Тюмень, Уфу, Ханты-Мансийск, Якутск.
В международном сообщении доступны прямые вылеты в Ош, Астану, Душанбе, Ташкент, Анталью, Намаган, Утапао.
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