12 семей переселенцев из Херсона решили, что Омск - их новый дом

Омскую область выбрали в качестве постоянного места жительства 12 семей переселенцев из Херсона. Регион, в свою очередь, обеспечил их новым жильем. Всем выдали именные сертификаты, с правом на приобретение жилья на территории Омского региона. Отметим, что некоторым семьям предлагали сертификаты на жилье в Крыму, Московской и Новосибирской областях, но выбор переселенцев пал на Омск.

- Семьи смогут приобрести жилье в областном центре или в любом другом поселении Омской области. Главное, чтобы оно соответствовало нормативам, а именно для одинокого человека жилье должно быть по площади 33 квадратных метра, для семьи из двух человек – 42 квадратных метра, если семья из трех и более человек, то жилплощадь выбирается из расчета по 18 квадратных метров на каждого из членов семьи, - сообщили в пресс-службе правительства Омской области.

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