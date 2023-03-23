27 поселений в регионе остались без воды из-за аварии на насосной станции «Омскоблводопровода»

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Омской области 27 поселений в Азовском, Омском, Таврическом и Щербакульском районах Омской области останутся без воды из-за аварии на насосной станции «Омскоблводопровода». Региональный следком инициировал проверку.

- В ходе проверки будут установлены причины аварии и прекращения подачи водоснабжения, приняты меры к восстановлению нарушенных прав граждан, По итогам проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц по признакам преступления за прекращение или ограничение подачи электрической энергии либо отключение от других источников жизнеобеспечения, - рассказали в пресс-службе СУ СК по Омской области.

На насосной станции Звонарев Кут в Азовском районе взялись за ремонт: здесь необходим аварийный ремонт запорной арматуры.

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