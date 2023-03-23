Охранники сговорились: Арбитражный суд поддержал Омское УФАС в решении о картельном сговоре ЧОПов

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В 2022 году Омское УФАС России признало, соглашение, заключенное между ООО «Голубые олени», ООО «Защита», ООО «Бастион» и ООО «Голубые олени», ООО ЧОП «Дозор» и ООО «Бастион» для участия в электронных аукционах на оказание услуг охраны.

- Антимонопольный орган установил, что участники соглашения при участии в торгах применили стратегию с условным наименованием «таран». Они заключили между собой соглашение в устной форме в целях обеспечения победы в аукционе одному из участников соглашения - OOO «Бастион», - сообщили антимонопольщики.

«Тараном» на профессиональном сленге называют согласованные действия по резкому снижению начальной максимальной цены договора, без намерения в последующем заключить договор

По итогам проведенных в прошлом году торгов договоры был заключены с ООО «Бастион» на сумму более 41 млн рублей. Заявки других участников картеля были признаны не соответствующими требованиям документации. После выводов УФАС победитель торгов решил опротестовать это заключение в суде. Но Арбитражный суд Омской области признал законным решение антимонопольного органа и отказал заявителю в удовлетворении заявленных требований.

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