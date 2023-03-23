Мэрия Омска готовится к сносу 9 аварийных домов

Фото: Иван ВИСЛОВ

Информация о предстоящем сносе зданий, признанных аварийными, появилась на портале госзакупок. Согласно объявленным омской мэрией аукционам, подрядчики должны будут разработать проектную документацию на снос 9 зданий в разных округах города:

- по улице Гоголя, 80;

- 5-й Чередовой, 31 и 33;

- 2-й Челюскинцев, 19а;

- 1-й Тепловозной, 6а;

- 20-й Линии, 25;

- Кирпичному 7-му поселку, 19;

- переулку Малому Литейному, 10;

- 5-й Путевой, 97.

Начальная цена контракта на один объект варьируется от 109 до 127 тысяч рублей. Отметим, что большинство домов являются частными, снести их нужно за 15 дней со дня заключения контракта.

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