Мэр Омска призвал помочь семьям мобилизованных с газификацией жилья

Накануне мэр Омска Сергей Шелест побывал в гостях в доме мобилизованного военнослужащего Азамата Хасенова. Молодой омич прошел срочную армейскую службу в воздушно-десантных войсках — в Пскове, в легендарной 76-й дивизии ВДВ. Потом устроился на хорошую работу в нефтехимии.

В октябре прошлого года в ходе частичной мобилизации получил повестку. Ни минуты не сомневался — пошел защищать Родину. Сейчас находится в зоне проведения специальной военной операции. После того, как сына призвали, мать в одиночку справляется с бытом частного дома. Лаззат Хасенова уже обращалась в специальный штаб помощи семьям мобилизованных военнослужащих, который работает в каждом округе Омска. При поддержке администрации Кировского округа и волонтеров, женщине помогли с решением различных вопросов: убирали двор, вывозили снег, подвозили и разгружали дрова.

На исходе длинной сибирской зимы Лаззат Гизатовна пришла к выводу, что нужно газифицировать дом. Топить печку приходится два раза в день. За зиму уходит четыре – пять тонн угля и шесть – семь кубометров дров. Это и неудобно, и накладно.

Помочь решить вопрос матери омского солдата можно - в рамках госпрограммы по бесплатной догазификации, когда газ доводят до границ земельного участка. По другой федеральной программе — «Чистый воздух» — можно получить компенсацию расходов на установку в доме газового котла и другого необходимого оборудования.

- Поручил главе Кировского округа Алексею Наседкину максимально содействовать в подаче заявки на газификацию матери солдата. Также в городских округах будет собрана потребность в газификации домов участников СВО и их родителей. Если есть техническая возможность, нужно обязательно воспользоваться федеральными ресурсами в рамках президентской инициативы. Задача окружных администраций - помочь людям в подготовке необходимых документов, наладить четкое взаимодействие с газораспределительной организацией, - отметил мэр Омска.