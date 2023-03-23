К 1 июня в Омске подготовят пляжи к летнему сезону

Фото: Константин БРЕДНИКОВ

Пляжи к летнему сезону в Омске подготовят к 1 июня. Об этом рассказали в городской администрации.

Управление дорожного хозяйства уже нашло подрядчика, который выполнить водолазное обследование и очистку дна акватории, обучение спасателей и исследование воды и песка.

- До конца мая УДХБ проведет работы по подключению временного водопровода к центральной системе водоснабжения, установке информационных стендов, солнцезащитных навесов, урн, контейнеров для мусора, кабин для переодевания, вышек спасательных пунктов, оборудуют волейбольные зоны и установят биотуалеты, - пояснили в мэрии.

Также открытию сезона будет проведена аттестация 30 матросов-спасателей и покупка двух моторных лодок.

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