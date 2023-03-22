На пенсию ушла глава прокуратуры Ленинского округа в Омске Татьяна Сидоренко

Фото: omsk.prigorod.ru.

Последствия декабрьского визита в Омск генерального прокурора Игоря Краснова продолжают аукаться, в том числе и кадровые, дословно сообщают «Коммерческие вести». В связи с визитом ушла на пенсию и прокурор Ленинского административного округа Татьяна Сидоренко.

- И похоже, она не последняя. Пока исполняет обязанности прокурора Ленинского округа Кирилл Саврун, - сообщает источник.

Напомним, сразу после визита в Омск генпрокурора РФ своих постов лишились заместитель прокурора области Елена Тебенькова, начальник одного из отделов Динара Тулева и еще пятеро сотрудников.