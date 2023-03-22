Омские депутаты готовы присвоить Шамилу Шихмирзаеву звание «Меценат года – 2022» в августе

Фото: сайт гимназии.

На последнем заседании Омского городского совета депутаты утвердили предложение мэрии по меценатству. В 2023 году звание «Меценат города» вручат руководителям четырех организаций: ООО ГК «Стройбетон», ООО ПК «Металлинвест», Ашот Татоян и ООО «Промстройкомплект-Сервис». Главное звание «Меценат года – 2022» ожидаемо присвоят последнему в лице его руководителя Шамила Шихмирзаева.

На заседании горсовета вопрос не обсуждался, был принят почти единогласно. Ранее на комитете заместитель мэра Омска Владимир Куприянов пояснил выбор - с Шихмирзаевым было подписано самое первое соглашение о меценатстве.

Также горадминистрацию устроили темпы выполнения работ компании и дальнейшие планы помощи 85-й школе Омска. Звание «Меценат года – 2022» будет присваиваться в торжественной обстановке в день города.

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