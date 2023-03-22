Губернатор Бурков назначил себе нового заместителя - бывшего руководителя омского ЛДПР

Стоп-кадр видео telegram-канала губернатора Омской области.

Губернатор Омской области Александр Бурков назначил себе нового заместителя - бывшего руководителя регионального отделения ЛДПР Алексея Ромахина.

- Он будет отвечать за взаимодействие регионального кабмина с федеральными органами власти, правительством России. Усиливаем нашу команду управленцем, который имеет за плечами опыт работы в политике. У нас много направлений, требующих перестройки и свежего взгляда, – рассказал губернатор в своем Telegam-канале.

К служебным обязанностям Алексей Ромахин приступил уже сегодня. Алексей Ромахин имеет высшее юридическое образование. В 2001 году закончил Омскую академию МВД РФ. Проходил службу в УВД Омской области, в УФСИН России по Омской области. Возглавлял фонд промышленного развития Омска «Город будущего». До 2016 года состоял в партии ЛДПР, после – член партии «Единая Россия».

Интересная деталь: в последней поездке губернатора в ЛДНР его сопровождал именно Ромахин. 6 февраля 2023 года, Александр Бурков в соцсетях опубликовал видеоотчет о посещении подшефного Омской области города Стаханова. В ролике глава области идет бок о бок с Ромахиным.

На кадрах можно заметить, что Ромахин сопровождает губернатора в Стаханове, вооружившись пистолетом. В зоне СВО он фактически стал телохранителем губернатора, обеспечивая безопасность Александра Буркова во время поездки по новым регионам РФ.