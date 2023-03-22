11 человек покинули совет при минкульте Омской области

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Совет при минкульте Омской области покинули 11 человек. Соответствующий приказ подписан главой профильного ведомства Юрием Трофимовым.
Из новичков в состав вошли индивидуальный предприниматель Ксения Акентьева и председатель омской организации Общероссийского профессионального союза работников культуры Надежда Лашина.
А исключили из комиссии следующих членов: заслуженную артистку РСФСР Валентину Бобрешову, начальника Центра изучения истории Гражданской войны Галину Бородину, доцента ОмГПУ Виталия Демешко, директора ООО «ГЭПИЦентр-2» Вадим а Дрягина, председателя комитета омской организации Совета солдатских родителей Любовь Лобову, архитектора Татьяну Малиновскую, председателя совета директоров ООО «Стройподряд» Сергея Оркиша, председателя Общества коренных омичей Владимира Селюка, представительницу Ассоциации развития малого и среднего предпринимательства Наталию Талисман.
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