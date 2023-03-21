В Омске сдают в аренду старинный особняк на Куйбышева по цене 30 тысяч рублей за квадратный метр

Фото: Викимедиа.

Старинное здание в центре Омска - на пересечении улиц 10 лет Октября и Куйбышева - сдают в аренду. Здание1908 года постройки - объект культурного наследия регионального значения. Исторически здесь располагалось городское 4-классное начальное училище. Затем, до 2018 года здесь располагался музей «Искусство Омска», однако затем здание признали непригодным для такой деятельности.

Зато теперь здание готовы сдавать в аренду за немалую плату. Общая площадь особняка 1 309 квадратных метров, назначение – свободное. Стоимость одного квадратного метра – 30 тысяч рублей, однако отмечается, что цена каждого «квадрата» индивидуальна.

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