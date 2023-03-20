Омская мэрия разрешила построить кладбище в Кировском округе города

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В пресс-службе омской мэрии сообщили, что накануне выдано разрешение на строительство нового кладбища в Кировском округе города. Положительное заключение проектной документации получено еще в конце 2022 года.

- Западное кладбище появится на улице 7-я Москаленская в Кировском округе недалеко от Ново-Кировского погоста и садового товарищества «Авангард». Общая площадь кладбища составит 62856 квадратных метров. Объект похоронного назначения рассчитан на 3725 участков под захоронения. Для охраны мест захоронения на погосте будет построено одноэтажное здание площадью 54 квадратных метра, - рассказали в ведомстве.

Территорию благоустроят: высадят 55 кустарников сирени, 60 кленов, 80 рябин, 610 кустарников спиреи. Сумма затрат на застройку и обустройство достигает 121 млн рублей. Такую сумму заложили в городском бюджете на 2023 года. Подрядчика выберут методом торгов.

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