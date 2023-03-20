По поручению омского губернатора Буркова регионе отметят 100-летие со дня рождения Сергея Манякина

Александр Бурков и Виктор Белевкин. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

7 ноября 2023 года исполняется 100 лет со дня рождения Почетного гражданина города Омска Сергея Манякина. Он руководил регионом в период с 1961 по 1987 год. В связи с датой губернатор Бурков подписал распоряжении о создании оргкомитета, ответственного за проведение юбилейных мероприятий. Комитет создадут до 10 апреля и утвердят план юбилейных мероприятий, они стартуют во втором полугодии. В состав оргкомитета вошли представители профильных министерств и общественных организаций.

- Современники с теплотой вспоминают золотые годы Манякина. При нём Омск получил статус миллионника — население выросло с 650 тыс. до почти 1,2 млн человек. В городе построили Музтеатр, Омский госуниверситет, автовокзал. Вдоль Иртышской набережной началось многоэтажное строительство. Все эти достижения обеспечили задел для дальнейшего развития нашего региона. Считаю, что в год знакового юбилея мы должны отметить вклад Сергея Иосифовича, — подчеркнул глава региона.

Также губернатор провел встречу с соратником и другом Манякина - директором ООО «Соляное» Виктором Белёвкиным, тогда он руководил совхозом «Коммунист».

- При Сергее Иосифовиче ожили омские деревни и сёла. Кадры держал в ежовых рукавицах. Помню, как нас привели к нему на приём, и он сказал: «Вот в этом кабинете вас назначают, в этом же кабинете будут снимать с работы. Работайте в светлую — не воруйте ничего, не прячьте. Такое наставление дал нам как мудрый человек. Стараюсь следовать ему по сей день», — рассказал директор ООО «Соляное».

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