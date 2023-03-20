Дорожники вывезли из города 800 тысяч кубометров снега и готовятся к откачке воды с улиц

Фото: пресс-служба администрации города Омска

После обильных снегопадов с улиц города вывезено 800 тысяч кубометров снега. Об этом сообщает городская администрация.

Выпавшие осадки убирают с придорожных территорий, общественных территорий и мест потенциального подтопления

- Подразделениями городского «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» 131,5 тыс. кубометров снега удалось вывезти с помощью привлеченной техникой, 62,3 тыс. куб.м. принято от физических и юридических лиц по платным талонам, еще 33 тыс. куб. м. – по бесплатным талонам, - уточнили в мэрии.

Тем временем, городские власти продолжают готовиться к потеплению. На этой неделе синоптики обещают чуть ли не ежедневные плюсовые температуры с ночными заморозками, поэтому особое внимание будет уделяться противогололедной обработке проезжей части дорог и пешеходных зон. А вот днем при необходимости будет проводиться откачка воды в местах подтоплений дорожно-транспортной сети.

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