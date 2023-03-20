Омская область заняла 52-е место в стране по уровню зарплат

Фото: Михаил ФРОЛОВ

52-е место в стране по уровню зарплат заняла Омская область. Такие данные приводят аналитики РИА «Новости».

Больше всех в регионе, а это 59 тысяч рублей в месяц - получают работники сферы производства компьютеров, электронных и оптических изделий. Это чуть больше, чем средняя заработная плата по стране. Статисты определили, что она составляет 55,8 тысячи рублей.

Между тем, в лидерах рейтинга Москва. Там самой топовой профессией считается сотрудник банковской сферы. В среднем он зарабатывает 224 тысячи рублей.

К слову, аутсайдерами списка заработков по регионам стали Калмыкии, Мордовии и Ивановской области.

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