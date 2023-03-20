Прощание с омским художником Сергеем Кочергиным пройдет 21 марта

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

21 марта пройдет прощание с омским художником Сергеем Кочергиным. Об этом сообщила Наталья Ярох.

Церемония запланирована на вторник в 11.00 по адресу: улица 10 лет Октября 208в. Слова соболезнования выразило омское отделение Союза дизайнеров России.

- Память о нем надолго сохранится в его конструкторских, живописных и графических работах, в его учениках, в нас, его друзьях и коллегах по нашему профессиональному Союзу дизайнеров России, - написала Наталья Ярох.

Напомним, Сергей Кочергин скончался 18 марта на 75-м году жизни.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru