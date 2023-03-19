В школах Омска не хватает 586 педагогов

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Департамент образования омской администрации сообщает, что на сегодня в общеобразовательных школах - тотальный дефицит педагогов, не хватает 586 специалистов.

В списке ведомства отражен острый дефицит среди учителей начальных классов. Для них есть 101 место для работы. Также в учебные заведения требуются преподаватели английского языка – 80 мест, русского языка и литературы – 68 мест, математики – 60 мест и физики – 24 места.

Напомним, что ранее региональное правительство сообщило об увеличении вдвое окладов для молодых специалистов, которые идут работать в школы.

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