С 20 по 26 марта в Горьковском районе Омской области возможны перебои с телевизионным вещанием

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 20 по 26 марта в Омской области возможны перебои с телевещанием. В этот период пройдут кратковременные отключения телевидения и радио: на станциях предусмотрены профилактические работы, сообщают на сайте Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).

Отключение телевидения затронет два населенных пункта: Колосовку и село Сухое в Горьковском районе.

Предварительные данные говорят об отключении 20 марта сигнала в Сухом с 8.00 до 14.00 и 22 марта в Колосовке в такое же время.

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