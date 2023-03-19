С 20 по 26 марта в Горьковском районе Омской области возможны перебои с телевизионным вещанием

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
С 20 по 26 марта в Омской области возможны перебои с телевещанием. В этот период пройдут кратковременные отключения телевидения и радио: на станциях предусмотрены профилактические работы, сообщают на сайте Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).
Отключение телевидения затронет два населенных пункта: Колосовку и село Сухое в Горьковском районе.
Предварительные данные говорят об отключении 20 марта сигнала в Сухом с 8.00 до 14.00 и 22 марта в Колосовке в такое же время.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: natalia.verkunen@phkp.ru