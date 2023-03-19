Из жизни ушел омский художник Сергей Кочергин

Фото: Союз художников.

Вчера Омское региональное отделение «Союза художников России» сообщило, что 18 марта на 75-м году жизни, после продолжительной болезни, ушел из жизни художник Сергей Кочергин.

Он был членом Союза художников России с 2013 года, художником-графиком, архитектором, дизайнером. Также некогда занимал должность главного художника Омска и заместителя директора департамента архитектуры и градостроительства.

Коллектив Омского регионального отделения «Союза художников России» выразил искренние соболезнования родным и близким Сергея Павловича.