Из жизни ушел омский художник Сергей Кочергин

Фото: Союз художников.
Вчера Омское региональное отделение «Союза художников России» сообщило, что 18 марта на 75-м году жизни, после продолжительной болезни, ушел из жизни художник Сергей Кочергин.
Он был членом Союза художников России с 2013 года, художником-графиком, архитектором, дизайнером. Также некогда занимал должность главного художника Омска и заместителя директора департамента архитектуры и градостроительства.
Коллектив Омского регионального отделения «Союза художников России» выразил искренние соболезнования родным и близким Сергея Павловича.