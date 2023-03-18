Певица Вика Цыганова вместе с омичами отправила гуманитарную помощь после концерта «Крымская весна»

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

10 тысяч человек собрались 18 марта в спорткомплексе «Красная звезда» в Омске. Повод весомый и исторически важный: по всей стране сегодня отмечают девятилетие присоединения Крыма к России.

В 2014 году состоялось важное событие не только для крымчан, но и Российской Федерацией. В ее границы вернулась утерянная значимая часть страны. Спустя восемь сложных лет в состав необъятной вошли Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожские области.

«Время быть вместе» - под таким девизом прошли праздничные мероприятия по всей стране. «Крымская весна» собрала всех неравнодушных к истории и стране жителей на торжественные мероприятия. Приходили семьями, таким образом выражая поддержку нашим восточным землякам.

В Омске формат мероприятия был музыкально-развлекательным. В спорткомплексе работали пять площадок, посвященных пяти новым регионам страны. На каждой из которых были представлены самые узнаваемые спортивные и культурные бренды этих областей. Например, на локации, посвященной Крыму, гости праздника могли почувствовать себя скалолазами и покорить искусственные горы, а в зоне, рассказывающей о Херсонской области – совершить виртуальный полет на параплане при помощи специальной приставки. Экскурсии по регионам проводили специалисты-историки, которые рассказывали омичам об особенностях ЛДНР.

Работали фотозоны, а также мастер-классы. Например, по танцам. Настоящие херсонские матросы учили омичей плясать яблочко.

- 18 марта — особый день для России. День, когда восторжествовала историческая правда и справедливость. Крымская весна открыла новую страницу в истории нашего Отечества. Она вбирает в себя частицу всех наших государственных праздников. Это и День Победы, который празднуем в честь свержения нашим народом фашизма, и День России, учрежденный в знак объявления государственного суверенитета, и День народного единства, потому что именно со словами «Крым наш» поднялась волна российского патриотизма. Вряд ли тогда кто-то предполагал, что мы вернем Крым в родную гавань мирно, без единого выстрела, и с улыбками на лицах наших солдат, которых на полуострове называли «вежливыми людьми», - обратился к гостям события по видеосвязи Губернатор Омской области Александр Бурков.

В рамках концерта перед омичами выступили почетные гости, среди которых были главный федеральный инспектор по Омской области Иван Нецкин, мэр Омска Сергей Шелест, сенатор РФ от Омской области Елена Мизулина, двукратный паралимпийский чемпион по фехтованию на колясках Александр Кузюков.

Также слово предоставили участникам СВО: рядовому Ерыку Коптурову и командиру орудия 2-ой батареи отдельного самоходного артиллерийского дивизиона, рядовому Евгению Емельянову. Они поблагодарили жителей региона за поддержку и отметили, что она чувствуется даже на территориях, где идет спецоперация.

В финале праздника на Красной звезде выступила певица Вика Цыганова.

- Это такое великое счастье, что мы живем в России! Сегодня замечательный день – день возращения великого авианосца полуострова Крыма в свою родную гавань. От нас хотели его оторвать, но не получится это сделать! Друзья, я счастлива, что к этой дате имею отношение, что была в это время с народом 26 февраля, когда референдум состоялся, - обратилась к гостям праздника Вика Цыганова.

Финалом «Крымской весны» стала отправка колонны военной техники, приобретенной специально для нужд омских батальонов, участвующих в СВО.

- В фуре строительные материалы, весенняя одежда и обувь, маскировочные сети, которые плетут во всех районах области и городе Омске. Также, разумеется, в коробках и ставшая легендарной в зоне СВО любинская сгущенка, продуктовые наборы и, конечно, письма со словами поддержки, написанные детьми, – сообщил лидер фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Омской области Александр Артемов.

Участие в отправке груза приняла главная звезда Крымской весны – Вика Цыганова. По окончании концерта певица написала пожелания на «Ниве», которую приобрели на средства, собранные в рамках телемарафона «Все для Победы».

«Все будет, как надо! С Богом!» – сказала Вика Цыганова, садясь в машину, и затем выехала из спорткомплекса.

На улице певица сменила легковую машину на грузовой автомобиль, поднявшись на площадку «Камаза», и оттуда дала торжественный старт колонне, которая включала две «Нивы», «Камаз» и две фуры с гуманитарной помощью.

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