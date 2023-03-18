Омский Роспотребнадзор собрался изучить коллективный иммунитет жителей региона

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава омского Роспотребнадзора Александр Крига распорядился провести серомониторинг среди жителей. Коллективный иммунитет будут изучать в срезе заболеваний - дифтерии, столбняка, коклюша, кори, краснухи, эпидемического паротита, полиомиелита, вирусного гепатита В, гриппа, ветрянки.

- Обследованию подлежат «индикаторные» группы населения: дети 1-2 лет, дети 3-4 лет, 16-17 лет, взрослые 20-29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет, 60 лет и старше. При этом все исследуемые дети и подростки должны быть привиты от дифтерии, коклюша, кори, краснухи, паротита, полиомиелита, вирусного гепатита В, клещевого энцефалита (в эндемичных зонах). Все взрослые должны иметь прививки от дифтерии, вирусного гепатита В, кори, краснухи, клещевого энцефалита. Также обследованию подлежат медработники, привитые против дифтерии, вирусного гепатита В, кори, краснухи, - сообщается в распоряжении.

Для исследования необходим забор крови из пальца.

- Серологические исследовании позволят дать объективную оценку качеству прививочной работы на конкретной территории и в конкретной медорганизации, определят уровень фактической защищенности от инфекций в конкретных возрастных группах, - сообщают в документе.

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