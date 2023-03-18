С начала года на федеральных трассах Омской области погибли 12 человек

Трасса близ Полтавки. Фото: пресс-служба правительства Омской области.

С начала 2023 года на федеральных дорогах в Омской области произошло 30 аварий, унесших жизни12 человек. Еще насчитали 51 пострадавшего, с травмами различной степени тяжести, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

- Чаще всего водители выезжают на встречную полосу движения, не соблюдают очередность проезда или опасно маневрируют, - подытожили в ведомстве.

Госавтоинспекция Омской области напоминает всем водителям о строгом соблюдении правил дорожного движения, особенно при движениях на загородных автодорогах.

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