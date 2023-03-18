Руководитель авиационного колледжа в Омске получал в 2022 году зарплату 180 тысяч рублей

Фото: Иван МАКЕЕВ

Министерство образования Омской области опубликовало информацию о среднемесячной заработной плате руководителей подведомственных учреждений за прошлый год. Самая высокая зарплата в 2022 году оказалась у руководителя Омского авиационного колледжа имени Жуковского» Александра Кольцова - 180 тысяч рублей.

Директор «Омского автотранспортного колледжа Сергей Евсеев в среднем ежемесячно получал – 161 тысячу, директор «Сибирского профессионального колледжа Анатолий Борилов – 146 тысяч, глава Омского колледжа отраслевых технологий строительства и транспорта» Светлана Дмитриенко – 125 тысяч.

Меньше сотни тысяч рублей оказалось у директора Омского аграрно-технологического колледжа Олега Будника - 96 тысяч. Почти 88 тысяч платили директору Омского колледжа транспортного строительства Артуру Пивоварову.

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