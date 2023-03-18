Для столичных туристов презентовали интересные места Омской области

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Омскую область презентовали на международной туристической выставке MITT. Демонстрация мест для отдыха состоялась на второй день в Точке кипения на Новом Арбате. Мероприятие открыл представитель Омской области при Правительстве РФ Николай Новиков.

Гостям, а это представители российских регионов, туроператоры, СМИ, заместитель министра культуры Светлана Бакулина и руководитель Туристского информационного центра Омской области Алина Горина рассказали, почему Омская область — это регион 55 впечатлений и пригласили на событийные мероприятия этого года.

Также ТИЦ Омской области подписал соглашения о сотрудничестве с коллегами из Пензы и Тюмени. Соглашения способствуют запуску новых проектов между регионами и возможностям туроператоров для развития взаимного потока туристов.

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