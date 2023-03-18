Омский губернатор: 45% дел в районных судах — дела об оспаривании решений органов власти

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Накануне в Омском облсуде состоялась конференция региональных судей. В ходе мероприятия выяснилась интересная деталь: почти половину судебных процессов граждане Омской области инициируют в целых оспаривания решений органов власти.

- Пожалуй, больше всего меня впечатлила статистика о том, что сегодня 45% дел, которые рассматривают районные суды, — это дела об оспаривании решений различных органов власти, организаций и должностных лиц. Речь здесь идет в том числе и о тарифах, которые устанавливает РЭК. Еще лет десять назад такую ситуацию представить было бы трудно. О чем это говорит? Мы живем в цивилизованном обществе. И регулирующая функция суда в нём растет, как и его авторитет. Суд обладает не номинальной, а реальной властью, силой и независимостью, – подчеркнул глава региона Александр Бурков.

В заключении губернатор резюмировал, что о государстве лучше всего говорит судебная система.

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