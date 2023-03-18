В Омской области высадят 333 тысячи деревьев по акции «Сад памяти»

Четвертый сезон международной акции, призванной пронести через поколения подвиг героев Великой Отечественной войны, стартует одновременно в нескольких регионах. Каждую весну во всех субъектах страны, а также за рубежом высаживаются 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы страшной войны. В Омской области в этом году запланировано высадить больше 333 тысяч деревьев на площади 125 гектаров на территории Большереченского, Большеуковского, Омского, Исилькульского, Калачинского, Любинского, Муромцевского, Называевского, Саргатского, Азовского, Таврического, Павлоградского, Марьяновского, Шербакульского, Горьковского, Кормиловского, Тевризского, Тарского, Усть-Ишимского, Седельниковского районов.

- Из года в год акция «Сад памяти» стремительно развивается и набирает обороты. Расширяется география, растет количество участников. За 3 года реализации проекта свои деревья в Саду памяти высадили миллионы добровольцев из более чем 50 стран мира. Акция стала по-настоящему народной, проект нашел огромную поддержку у миллионов россиян по всему миру: общественных и волонтерских организаций, представителей бизнеса, деятелей культуры и спорта. Высаживая деревья, живые памятники в честь героев Великой Отечественной войны, чей подвиг никогда не будет забыт, мы бережно храним нашу историю и помогаем экологии, — прокомментировала зампред Правительства РФ Виктория Абрамченко.

В этом году исполняется 80 лет с целого ряда героических сражений, ставших переломными для хода Великой Отечественной войны: прорыва блокадного кольца вокруг Ленинграда, завершения Битвы за Кавказ, Сталинградской битвы.

На Сталинградском фронте сражалась 308-я стрелковая дивизия, которую из добровольцев сформировал в нашем городе, на базе Омского военного училища имени М. В. Фрунзе, начальник училища Леонтий Гуртьев. 80 лет назад, летом 1943 года, 308-я стрелковая дивизия под командованием генерал-майора Гуртьева в ходе контрнаступления на Курской дуге и последующей Орловской наступательной операции прорвала сильно укрепленную оборону врага, внеся значительный вклад в разгром орловской группировки противника.

3 августа 1943 года Леонтий Николаевич погиб в бою за город Орел. Посмертно ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Герою Советского Союза Леонтию Гуртьеву омичи посвятят в этом году центральное мероприятие акции «Сад памяти».

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