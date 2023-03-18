Исилькульский район передал 27 маскировочных сетей для омских бойцов в зону СВО

Администрация Исилькульского района к 18 марта - дню отправки - собрала для омских бойцов гуманитарный груз. На склад от района привезли более 400 килограммов гуманитарной помощи: резиновые сапоги, термобелье, медикаменты, продукты питания, мед, и, конечно, письма со словами поддержки. Также был передан УАЗ от одного из неравнодушных жителей района. Его доставят в гуманитарный центр, открытый в ЛНР, и уже оттуда он отправится военным. Отвезут бойцам и 350 окопных свечей, 27 маскировочных сетей, созданных неравнодушными исилькульцами.

- Огромное спасибо нашим волонтерам, которые сами после начала СВО организовались и шили нательное белье, спальники. Сейчас они занимаются созданием окопных свечей и маскировочных сетей в специальном пункте центра по работе с детьми и молодежью. Планируем организовать такой пункт и на базе педагогического колледжа, - сообщила замглавы Исилькульского района Елена Коновалова.

Одним из таких волонтеров является Гульнара Ханпеисова, у которой в зоне СВО сейчас находятся сын, брат и племянники. Она - активистка женского волонтерского движения по изготовлению маскировочных сетей.

- На самом деле, никаких особых навыков для плетения не нужно. Должно быть только старание, терпение и желание помогать. Процесс этот трудоемкий, но любой человек может его освоить. А сети – это очень востребованный материал у наших ребят. Они нам звонят, просят присылать их. Мы сейчас работаем практически без отдыха, плетем, не останавливаясь, - рассказала Гульнара Ханпеисова.

По словам волонтера, два человека могут спокойно сплести за 4 часа одну сеть.

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