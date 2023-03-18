У подрядчика, строящего школу в омском микрорайоне «Серебряный берег», возникли технические трудности

Фото: пресс-служба администрации города Омска

Омский мэр Сергей Шелест сообщил в своем telegram-канале, что у подрядчика по строительству общеобразовательной школы на 1100 мест в омском микрорайоне возникли технические сложности.

- В микрорайоне «Серебряный берег» возводится современная школа. Там продолжается устройство свайного поля. Трудности есть, но они чисто технические. Из-за плотных грунтов на забивку одной сваи уходит одна тысяча ударов молотом, вместо плановых 250, - рассказал градоначальник. Подрядчик, ООО «Капитал Развитие», для увеличения темпов работ монтирует на объекте еще одну сваебойную установку.

- Такой подход к делу одобряю, - подытожил мэр.

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