С сентября 2022 года больше, чем 1000 омичей оценили и поправили здоровье на новом ангиографе в медсанчасти № 4

В министерстве здравоохранения Омской области отчитались о работе нового ангиографа, который поступил в медсанчасть № 4 в прошлом году по нацпроекту. Современный высокотехнологичный аппарат работает с сентября прошлого года. За это время медики выполнили 230 чрескожное коронарных вмешательств и 800 коронарографий. Комплекс позволяет проводить весь спектр контрастных исследований сосудов сердца и выполнять высокотехнологичные вмешательства.

- Операции можно проводить малоинвазивные и без общего наркоза. Манипуляции выполняются под местной анестезией, что значительно снижает риски. Перечень возможных высокотехнологичных вмешательств огромен, ангиограф позволяет добраться через прокол сосуда практически до любого органа. Операционная, где располагается оборудование, отвечает всем современным стандартам. Помещение обустроили силами медсанчасти, - сообщили в ведомстве

В отделении обновили абсолютно всё. Организовано комфортное освещение, установлены новые двери, плитка на полу, стены покрашены в приятный цвет. Новая мебель и техника — столы, шкафы, кровати, мониторы, подводка кислорода, аппараты ИВЛ. Организованы душевые кабины для пациентов и палата для инвалидов.

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