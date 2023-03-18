Директор омского пассажирского предприятия № 8 в прошлом году получал зарплату 244 тысячи рублей

Фото: Даниил ОПАРИН

На сайте администрации Омска обнародовали сведения о среднемесячной зарплате руководителей муниципальных пассажирских предприятий за 2022 год. Самая высокая зарплата - 244 тысяч рублей - была у директора ПАТП № 8 Марата Саликова. Пассажирское предприятие он возглавляет с середины 2022 года.

Вторым в списке идет глава МП «Электрический транспорт» Сергей Фролов. Его зарплата составила 233,8 тысячи рублей в 2022-м.

Ежемесячный заработок директора МП «Пассажирсервис» Алексея Васильева в прошлом году составил 134,9 тысячи рублей.

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